Antalya-Konya karayolunda kar 20 santimetreye kadar ulaştı | Video
Antalya-Konya karayolunda dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.
Akseki'nin yüksek kesimdeki kırsal mahallesi Yarpuz Mahallesi'nden itibaren akşam saat 09.00 sıralarında başlayan kar yağışı, gece 00.00 saatlerinden sonra etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte Karayolları Alacabel ekipleri harekete geçti. Ekipler Akseki-Seydişehir karayolunda trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Karayolları Alacebel ekipleri ve Akseki Bölge trafik ekipleri karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi. Gece yanlarında zincir bulunmayan ve yolda kalan kalan bazı araçlara ise karayolları ekipleri yardım etti.
Yarpuz Mahallesi'nde kar kalınlığının 10 santimetreye, Alacabel mevkiinde ise yer yer 20-25 santimetreye ulaştığı bildirilirdi. Kar yağışı bölgede etkisini yitirirken Karayolları Alacabel ekibi yol kenarında biriken karları kürüme çalışmalarına devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
Antalya-Konya karayolunda kar 20 santimetreye kadar ulaştı | Video 07.04.2023 | 15:17
01:21
06:44
Bağcılar Belediyesi'nin çalışanları son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.04.2023 | 14:29
02:06
00:32
Samsun’da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı | Video 07.04.2023 | 14:39
06:30
Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video 07.04.2023 | 14:32
00:37
02:43
08:32
Hatay’ın tarihi caddesi enkaz yığınına döndü | Video 07.04.2023 | 13:34
01:46
Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video 07.04.2023 | 13:48
01:30
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video 07.04.2023 | 13:36
00:45
01:17
00:18
Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 07.04.2023 | 11:54
01:05
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı! 07.04.2023 | 11:08
01:41
Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video 07.04.2023 | 10:10
01:53
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video 07.04.2023 | 09:43
01:34
01:21
02:41
Burhaniye’de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı | Video 07.04.2023 | 08:37