Antalya Manavgat'ta 4 ayrı noktada başlayan orman yangını şehir merkezine yaklaştı
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Antalya Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerinde rüzgar nedeniyle etkisini artırdı. Çolaklı bölgesinde yükselen alevler nedeniyle orman bölge müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle vatandaşlar karanlıkta evlerinin önünde bekleyişlerini sürdürürken bazı vatandaşlar ise yol kenarından alevleri tedirgin bakışlarla seyretti.