Antalya Manavgat'taki orman yangınından yürekleri yakan görüntüler SABAH'ın gökyüzü kamerasında!

Antalya Manavgat'ta günler önce meydana gelen yangını SABAH Muhabiri ve Drone Pilotu Çağrı Oğuz görüntüledi. Görüntülerde orman yangının içler acısı hali ortaya çıktı. Halen devam eden yangınlar yoğun mücadele ile söndürülmeye, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.