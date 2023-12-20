Antalya merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı | Video
Antalya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 23 şüpheli yakalandı. Şahısların 42 ayrı olayda toplam 4 milyon 200 bin TL maddi menfaat temin ettiği tespit edildi.
Soruşturmada 42 ayrı olayda toplam 4 milyon 200 bin TL maddi menfaat temin edildiği tespit edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
İstanbul’da kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi | Video 20.12.2023 | 11:36
00:57
00:46
Küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasından 122 kilo skunk ele geçirildi | Video 20.12.2023 | 10:18
01:31
Aksaray jandarma drone ile kaçak avcı peşinde | Video 20.12.2023 | 10:55
00:30
Aranan FETÖ'cü Mersin'de yakalandı | Video 20.12.2023 | 10:55
02:20
Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü! | Video 20.12.2023 | 10:20
03:54
01:53
01:12
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video 20.12.2023 | 09:04
01:53
00:14
01:41
Ümraniye'de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 20.12.2023 | 09:04
01:20
Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 20.12.2023 | 09:04
00:48
01:53
Nemrut Kalderası’nda eşsiz kar manzaraları | Video 20.12.2023 | 09:04
00:28
12:00
01:29
Türkiye’ye gelen trende 33 piton yakalandı | Video 19.12.2023 | 15:08
02:45