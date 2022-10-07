Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı | Video

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Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden, 35’i geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin bulundukları şehirde "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçları karıştıkları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler elleri arkadan plastik kelepçeli, çevik kuvvet eşliğinde adliyeye sevk edildi.