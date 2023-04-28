Antalya nisan ayında beyaza büründü, kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu | Video
Turizmin başkenti Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı. Akseki içesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı.
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