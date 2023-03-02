Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı | Video

Antalya Valiliği'nin verilere göre; 1 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında kenti, hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 oldu. Bu rakam, 'tüm zamanların en iyi başlangıcı' olarak tarihe geçti.