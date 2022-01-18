Antalya yarış motosikletiyle refüje çarpıp öldü

Antalya'da kullandığı yarış motosikletiyle refüje çarpan Serkan Acar (37), hayatını kaybetti. Acar'ın kaskı ve ayakkabısı farklı noktalara dağılırken, sürüklenen motosiklet ise yaklaşık 60 metre ileride durdu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serkan Acar'ın kullandığı 35 JZ 484 plakalı yarış motosikleti bir anda kontrolden çıtarak refüje çarptı. Serkan Acar, çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulup düştü. Kaza anında Acar'ın kaskı ve ayakkabısı bulvar üzerinde farklı noktalara dağılırken, motosiklet ise 60 metre sürüklendi.



Kazayı görenlerin bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, refüjdeki çimlerde yatan Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, kazanın olduğu alanda inceleme yaptı. Motosikletin ön tekerleğinin patladığı, jantın ise parçalandığı görüldü. Serkan Acar'ın cenazesi, incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis, kazanın nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

