Video Yaşam Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından böyle yıkıldı | Video
Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından böyle yıkıldı | Video

Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından böyle yıkıldı | Video

12.05.2022 | 12:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından böyle yıkıldı | Video 06:07
Antalya'da 14 katlı iki bina 40 metre uzaktaki iş makinası tarafından böyle yıkıldı | Video 12.05.2022 | 12:07
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon | Video 01:13
71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik operasyon | Video 12.05.2022 | 12:22
9 yaşındaki davulcu, profesyonellere taş çıkartıyor | Video 06:02
9 yaşındaki davulcu, profesyonellere taş çıkartıyor | Video 12.05.2022 | 12:06
Hasta yakınlarından sağlıkçılara ambulans terörü! Ambulansı kaçırmak istediler | Video 06:54
Hasta yakınlarından sağlıkçılara ambulans terörü! Ambulansı kaçırmak istediler | Video 12.05.2022 | 11:58
Alişan’ın hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım! 05:12
Alişan'ın hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eşinden duygusal paylaşım! 12.05.2022 | 11:21
Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü! Dedikodu kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi | Video 01:23
Okul çıkışında ortalık savaş alanına döndü! "Dedikodu" kavgasında önce kızlar sonra erkekler birbirine girdi | Video 12.05.2022 | 11:04
Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı! O anlar kamerada | Video 04:25
Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı! O anlar kamerada | Video 12.05.2022 | 10:50
7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü | Video 00:27
7 aylık operasyonun detaylarına SABAH ulaştı: Polis fenomen olup iz sürdü | Video 12.05.2022 | 11:02
Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı | Video 02:04
Bağcılar'daki asker eğlencesinde ortalık karıştı | Video 12.05.2022 | 10:41
Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları görüntüledi | Video 00:57
Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları görüntüledi | Video 12.05.2022 | 10:41
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video 00:23
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı | Video 01:10
Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı | Video 12.05.2022 | 10:22
Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video 02:35
Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video 12.05.2022 | 10:22
Kafe çıkışında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 00:59
Kafe çıkışında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 10:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 12.05.2022 | 10:26
Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada | Video 02:08
Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada | Video 12.05.2022 | 09:49
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor | Video 01:42
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor | Video 12.05.2022 | 10:02
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 02:15
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 12.05.2022 | 10:02
Esenyurt’ta AVM önünde silahla vuruldu | Video 01:24
Esenyurt’ta AVM önünde silahla vuruldu | Video 12.05.2022 | 09:28
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular | Video 02:51
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular | Video 12.05.2022 | 09:13

Antalya’da kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yenilenmek üzere yıkım kararı alınan 14 katlı 2 bina, olduğu yere güvenli şekilde yıkıldı. Binaların çöküş anı ve ortaya çıkan toz bulutları an be an kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde 14 katlı iki bloklu bitişim nizamlı iki bina için kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı alındı. Binanın boşaltılmasının ardından yıkım bölümüne geçildi. İnşaat Mühendisi Mazlum Karakoç ve ortağı Mustafa Duman, bölgede ve binalarda inceleme yaptıktan sonra Türkiye'de sayılı sayıda bulunan ağzında makas bulunan iş makinesini getirdi. Binaların yola yakın olması nedeniyle firma görevlileri ekstra güvenlik önlemleri aldı. Binaların çevresindeki yaya ve kara yolu görevliler tarafından kapatıldı ve işçiler giriş çıkışı kontrol etti. Makas ile binaların doğru kiriş, kolon, döşemeleri itina ile kesildi. İş makinesinin son vuruşuyla birlikte binalar olduğu yere yıkıldı. 14 katlı iki binanın yıkıldığı anlar firma yetkilileri ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Binaların olduğu yere yıkıldığı ve etrafı bir toz bulutunun kapladığı görüldü. Bir görüntüde toz bulutu altında kalan iş makinesinin uzak noktada olmasına rağmen enkaz altında kalıyor gibi görünmesi heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Güvenli ve sağlıklı yıkımların ardından firma yetkilileri toz taşınımını öncelemek için hem enkaz üzerinde hem de bölgede sulama çalışması yaptı.

"BİNALAR ÇOK ESKİYDİ"
İnşaat Mühendisi Mazlum Karakoç, 14 katlı iki blokun bitişik nizam bina gibi göründüğünün belirterek, yıkımı gerçekleştirebilmek için makas kullandıklarını söyledi.

Yıkımı gerçekleştirmeden önce birkaç gün bina yapısında incelemelerde bulunduklarının altını çizen Karakoç, "6 dönümlük bir arazimiz vardı ama bloklar yola yakındı. İster istemez vatandaşlarımız da biraz korktu. Yıkımda da bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Balkonları parçalayarak binayı bayıltma yöntemi ile yıkım gerçekleştirecektik. Ama binalar çok eski olduğu için balkona dokunduğumuz an yapıda çatlaklar oluştu. Binayı olduğu yere indirmemiz gerekiyordu. Tekrar bir inceleme yaptık ve taşıyıcı kolonları kesip binayı olduğu yere indirmeye karar verdik. En sağlıklı yıkım buydu" diye konuştu.

"DOĞRU TEKNİK ÖNEMLİ"
Bu işlemi yapmadan önce binanın etrafında ve yollarda personelleriyle ve kapamalarla gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Karakoç, " Operatörümüze güveniyorduk. 14 katlı bir binanın altına girerek onu yatırmak kolay değil. Doğru kiriş, kolon, döşemeyi koparmanız gerekiyor. Çok şükür kazasız belasız yıkımları gerçekleştirdik. Her bina yıkılırken, ilk yıkımımız gibi heyecanlanıyoruz. Son bir yılda Antalya genelinde 35-40 yıkım gerçekleştirdik" dedi.

"SAĞLIKLI BİR YIKIM OLDU"
Firma ortağı Mustafa Duman, ekip çalışması içinde kazasız belasız bir yıkım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, " Yıkımlar videolara da yansıdı. Bir görüntüde tozların arasında operatörümüz kaldı. Bina ile iş makinesi arasında 40 metre var ama tozdan görünmüyor. Bina olduğu yere çöküyor. Sadece biraz toz oldu ama biz güvenli ve sağlıklı bir yıkım yaptığımıza inanıyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA