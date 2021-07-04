Video Yaşam Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi

Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi

Antalya'da 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi
04.07.2021 | 16:38

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Antalya’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin çocukluktan beri arkadaş oldukları ve gençlerden birinin 20 gün sonra yapılacak düğünü için davetiye dağıttıkları öğrenildi. Kazadan geriye ise gençlerden birisinin terliği ve elektrikli bisikletin anahtarı kaldı. Kaza sonrası polise teslim olan sürücü ise adliyeye sevk edildiği sırada gözyaşı döktü. Sürücünün babası kızının yanına giderek gözyaşlarını sildi.

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Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Uğuz (25) ve Mehmet Koç'un (30) bulunduğu elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenmeyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Uğuz ile Koç yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğuz ve Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde gençlerden geriye terlikleri, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmaklarının kalması yürekleri burktu. Ekipler kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücü, saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesi'nde teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEK"
Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri sabah alınarak toprağa verilmek üzere Karaman'ın Sarıveriler ilçesi Göktepe kasabası Çukurbağ Mahallesi'ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Uğuz'un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki arkadaşın ailelerinin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.

"ADLİYEYE ÇIKARTILDI"
Kaza sonrası polise teslim olan otomobilin sürücüsü S.O., ise emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye çıkartıldı. Şahsın adliyeye çıkışı esnasında babası kızının yanına gelerek gözyaşlarını sildi.

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