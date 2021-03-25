Video Yaşam Antalya’da 2 kardeş ellerine tüp alıp sanayiyi birbirine kattı | Video

Antalya’da 2 kardeş ellerine tüp alıp sanayiyi birbirine kattı | Video

Antalya’da 2 kardeş ellerine tüp alıp sanayiyi birbirine kattı | Video
25.03.2021 | 18:19

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Antalya’nın Alanya ilçesindeki sanayi sitesinde alkollü olduğu öne sürülen ağabey-kardeş kendilerine jiletle zarar verip iş yerinden aldıkları tüpleri ateşe vermek istedi. Polisin uzun uğraş sonrası ikna olan 2 kardeş gözaltına alınırken, olan biteni izlemek için toplanan kalabalığın ise maske ve mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

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