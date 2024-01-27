Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama
Antalya'da belirlenen 24 adrese yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 şüpheli tutaklandı.
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