Video Yaşam Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama
Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama

Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama

27.01.2024 | 15:54

Antalya'da belirlenen 24 adrese yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 şüpheli tutaklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı olarak 50 Ekip, 260 personel, 2 Özel Harekât Unsuru ve narkotik madde arama köpekledi Tim, Pascal ve Arya ile hava destekli operasyon düzenlendi. NARVAS uygulamasına istinaden belirlenen cadde ve sokaklarda yapılan şok uygulamalarda 17 bin 150 şahıs sorgulanırken 79 aranan şahıs yakalandı. Aramalarda 1 kilo 10 gram metamfetamin, 500 gram Skunk maddesi , 350 gram esrar 250 gram sentetik kannabinoid hammaddesi(Fubinica), yaklaşık 25 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi , 200 gram kokain, 100 gram eroin, 400 adet sentetik ecza, 11 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 6 adet tüfek ile 100 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz cinsinden nakit para ele geçirildi. 47 şahıs hakkında Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Sağlamak Suçundan, 191 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan tahkikat başlatılırken 24 şüpheli tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 01:51
Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 27.01.2024 | 16:18
Zeytinburnu’ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 04:16
Zeytinburnu'ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 27.01.2024 | 15:45
Antalya’da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 00:46
Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 27.01.2024 | 15:54
Esenler’de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 01:37
Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 27.01.2024 | 15:07
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video 06:03
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video 27.01.2024 | 14:54
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 00:34
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 27.01.2024 | 14:31
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 00:42
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 27.01.2024 | 14:25
Ağrı’da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 02:02
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 27.01.2024 | 13:18
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 00:40
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 27.01.2024 | 13:04
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:28
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 27.01.2024 | 13:01
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 02:39
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 27.01.2024 | 13:00
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 03:28
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 27.01.2024 | 12:55
Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video 02:01
Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video 27.01.2024 | 11:54
Firari müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti… | Video 00:09
Firari müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti… | Video 27.01.2024 | 11:54
Adana’da sahte doktor skandalı! Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:39
Adana'da sahte doktor skandalı! Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 27.01.2024 | 12:27
Mersin’de hortum cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 01:12
Mersin'de hortum cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 27.01.2024 | 12:15
Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:49
Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.01.2024 | 11:57
Ardahan’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: 207 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 03:06
Ardahan'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: 207 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 27.01.2024 | 11:50
Bitlis ve Van’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama | Video 00:55
Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama | Video 27.01.2024 | 11:44
Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video 01:02
Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video 27.01.2024 | 11:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA