Video Yaşam Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video
Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

25.05.2025 | 08:42

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme kazada araç sürücülerinden 3'ü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobil olmak üzere 5 aracın çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada araç sürücülerinden 3'ü yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kazanın ardından D-400 Karayolu Çolaklı-Evrenseki arasında kaza yapan araçların yolun 1 şeridini tamamen kapatması nedeniyle Antalya istikametinden Alanya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 3 saat sonra araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03:06
Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 25.05.2025 | 08:42
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 00:45
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 23.05.2025 | 17:03
Kırıkkale’de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 03:04
Kırıkkale'de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 23.05.2025 | 16:46
Kim Milyoner Olmak İster’de Atatürk’e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: Linç edildim | Video 03:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk'e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: "Linç edildim" | Video 23.05.2025 | 14:36
Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25’er yıl hapis cezası | Video 01:44
Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25'er yıl hapis cezası | Video 23.05.2025 | 14:36
Türkiye’nin konuştuğu itfaiyecinin nişanlısı sessizliğini bozdu! Kan donduran plandan haberi var mıydı? | Video 01:33
Türkiye'nin konuştuğu itfaiyecinin nişanlısı sessizliğini bozdu! Kan donduran plandan haberi var mıydı? | Video 23.05.2025 | 14:16
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen açıklama geldi | Video 01:19
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen açıklama geldi | Video 23.05.2025 | 14:14
Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:37
Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.05.2025 | 14:02
Mecidiyeköy’de kafede yangın | Video 00:16
Mecidiyeköy'de kafede yangın | Video 23.05.2025 | 13:53
İnan Kıraç’ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:34
İnan Kıraç'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.05.2025 | 13:53
SON DAKİKA | İSKİ’nin kanalizasyon çalışmasında yol çöktü! 1 işçi göçük altında kaldı 00:47
SON DAKİKA | İSKİ'nin kanalizasyon çalışmasında yol çöktü! 1 işçi göçük altında kaldı 23.05.2025 | 12:46
Beşiktaş’ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video 01:02
Beşiktaş'ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video 23.05.2025 | 13:36
7. Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor | Video 02:34
7. Etnospor Kültür Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor | Video 23.05.2025 | 11:47
Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı: Evimizi başımıza yıktı! | Video 05:38
Ağabeyinin oturduğu evin tavanını deldi, korku dolu anlar kameraya yansıdı: "Evimizi başımıza yıktı!" | Video 23.05.2025 | 11:41
114 yaşındaki Makbule Nine’ye sağlık ekiplerinden doğum günü sürprizi | Video 05:46
114 yaşındaki Makbule Nine'ye sağlık ekiplerinden doğum günü sürprizi | Video 23.05.2025 | 11:38
Bahçelievler’de aranan şüphelilere operasyon: Bacaya gizlenmiş 2 uzun namlulu silah ele geçirildi | Video 01:43
Bahçelievler'de aranan şüphelilere operasyon: Bacaya gizlenmiş 2 uzun namlulu silah ele geçirildi | Video 23.05.2025 | 11:04
Arnavutköy’de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video 01:56
Arnavutköy'de cinayet! Eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı | Video 23.05.2025 | 10:41
Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama | Video 00:54
Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama | Video 23.05.2025 | 10:21
Şişli’de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu: Şoför araçta sıkıştı! O anlar kamerada | Video 03:19
Şişli'de taksi, 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu: Şoför araçta sıkıştı! O anlar kamerada | Video 23.05.2025 | 09:50
Telefon tamircisinde bataryanın patladığı anlar kamerada | Video 00:33
Telefon tamircisinde bataryanın patladığı anlar kamerada | Video 23.05.2025 | 09:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY