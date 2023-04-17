Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video
Antalya’da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 genç kız acı içerisinde kalıp ağlarken, yabancı uyruklu 1 kadın da şoka girdi.
1 GENÇ KIZ ACI İÇERİSİNDE KALDI, BİR KADIN ŞOKA GİRDİ
Kazada Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazada sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan iki genç kız içerisinde acı içerisinde yardım isterken gözyaşlarına boğuldu. Yabancı uyruklu bir kadın ise kaza dolayısı ile şoka girdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Maddi hasarlı araçlar ise çekiciler tarafından olay yerinde kaldırıldı. Diğer taraftan kaza nedeniyle çevre yolu üzerinde trafik bir sure kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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