Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 17.04.2023 | 15:00 Antalya’da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 genç kız acı içerisinde kalıp ağlarken, yabancı uyruklu 1 kadın da şoka girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Esin A. kontrolünde bulunan otomobil, Yunus Emre Başkent kontrolünde bulunan hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada savrulan otomobiller, sürücüsü öğrenilemeyen 3 otomobile daha vurdu. Can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazada sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan iki genç kız içerisinde acı içerisinde yardım isterken gözyaşlarına boğuldu. Yabancı uyruklu bir kadın ise kaza dolayısı ile şoka girdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Maddi hasarlı araçlar ise çekiciler tarafından olay yerinde kaldırıldı. Diğer taraftan kaza nedeniyle çevre yolu üzerinde trafik bir sure kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.