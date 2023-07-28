Antalya’da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın panik yaşattı | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonucu tekstil deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından meydana geldiği şüphesi üzerinde duruluyor.
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