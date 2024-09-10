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Antalya’da 42 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

Antalya’da 42 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

10.09.2024 | 12:56

Antalya'da polis ekiplerinin 42 adrese yönelik düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 98 şahıs hakkında adi işlem başlatıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu madde alıcı ve satıcılarının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgeler ile uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Muratpaşa, Kepez ve Serik ilçelerinde belirlenen 42 adrese yönelik, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Timleri olmak üzere narkotik madde arama köpeği ile birlikte helikopter destekli eş zamanlı çalışma düzenlendi.

Operasyonlarda toplam; 27 kilo 590 gram esrar maddesi, 27 kilo 300 gram skunk maddesi, 2 kilo 538 gram metamfetamin maddesi, 91 gram eroin maddesi, 80 gram kokain maddesi, 777 adet yaklaşık 88 bin 787 kullanımlık sentetik kannabinoid(a4), 441 adet sentetik ecza maddesi, 208 adet ecstasy maddesi, 66 kök kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

98 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan, 51 şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan, 46 şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' ve 1 şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak, özendirmek' suçlarından toplam 98 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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