Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sararken, binanın üst katlarında mahsur kalan 13 kişi en üst kata sığındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde mahsur kalan, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 13 kişi itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Yanan binada mahsur kalanların yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, mahsur kalanların tamamının kurtarılmasının ardından gözyaşları sevinç gözyaşına döndü. Binadan kurtarılan 13 kişi dumandan etkilendikleri için ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Yanan binadan en son çıkan kişi olan Mustafa Deniz, yangının bir anda büyüdüğünü, tam ümitlerini kestikleri anda itfaiye ekiplerinin geldiğini, zamanında yetişmemeleri durumunda binada bulunanların kurtulma şansının olmadığını anlattı. Yangını ilk görenler arasındaki bir vatandaş, alevlerin bir anda parladığını, itfaiyenin müdahalesi sayesinde can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Yangının söndürülmesinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından incelemelerde bulunuldu.
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