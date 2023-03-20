Antalya'da 6 yaşındaki kız çocuğunun ihbarı evi küle dönmekten kurtardı | Video
Antalya'da 6 yaşındaki küçük kız çocuğu evlerinde yangın çıktığını mahalle muhtarına koşup haber vermesiyle alt kattaki evin de yanmasını önledi. Mahalle muhtarı Bayram Ali Kurt, " Dumandan ve yangından etkilenen olmadı. Yangını fark edince dışarı çıkmışlar. Küçük kız çocuğu geldi o haber verdi bana" dedi.
Belpınar Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kurt, "Bir çocuk geldi, serada çalışıyordum. Bir baktım ev yanıyor hemen 112'yi aradım. Ekipler geldi hemen ana ev tamamen yandı. Bir şey kalmadı evde. Dumandan ve yangından etkilenen olmadı. Yangını fark edince dışarı çıkmışlar. Küçük kız çocuğu geldi o haber verdi bana" dedi.
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