Video Yaşam Antalya'da 6 yaşındaki kız çocuğunun ihbarı evi küle dönmekten kurtardı | Video
Antalya'da 6 yaşındaki kız çocuğunun ihbarı evi küle dönmekten kurtardı | Video

Antalya'da 6 yaşındaki kız çocuğunun ihbarı evi küle dönmekten kurtardı | Video

20.03.2023 | 12:30

Antalya'da 6 yaşındaki küçük kız çocuğu evlerinde yangın çıktığını mahalle muhtarına koşup haber vermesiyle alt kattaki evin de yanmasını önledi. Mahalle muhtarı Bayram Ali Kurt, " Dumandan ve yangından etkilenen olmadı. Yangını fark edince dışarı çıkmışlar. Küçük kız çocuğu geldi o haber verdi bana" dedi.

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Serik ilçesinde 2 katlı evde yangın çıktı. Evlerinde çıkan yangını yangını 6 yaşındaki küçük kız çocuğu mahalle muhtarına koşup haber verdi. Yangın Serik ilçesine bağlı Belpınar Mahallesinde saat 15:00 sıralarında 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Yangın sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni belli olmayan yangına kısa sürede müdahale edilmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Evde aynı aileden 5 kişi bulunduğu öğrenilirken alevlerden ve dumandan etkilenen olmadığı ve 6 yaşında küçük bir kız çocuğunun muhtara haber vermesiyle erken müdahale ile alt kattaki eve sıçraması önlendiği belirtildi. Ekipler yangının çıkış nedeni için inceleme başlattı.

Belpınar Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kurt, "Bir çocuk geldi, serada çalışıyordum. Bir baktım ev yanıyor hemen 112'yi aradım. Ekipler geldi hemen ana ev tamamen yandı. Bir şey kalmadı evde. Dumandan ve yangından etkilenen olmadı. Yangını fark edince dışarı çıkmışlar. Küçük kız çocuğu geldi o haber verdi bana" dedi.

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