Video Yaşam Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video
Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video

Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video

17.08.2024 | 15:04

Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. U. Y. idaresindeki 07 BGM 251 plakalı otomobil İlyas K'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle İlyas K'nın kullandığı otomobil, orta refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti ve burada da, 1'i motosiklet 5 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan Mükafat K. (59), Mustafa E. (40), İclal E. (17), İkbal E. (17), Bahar İ. (39) ve İlyas K. (42) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çift taraflı trafiğin aksamasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video 02:25
Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:04
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı | Video 01:23
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:03
Cezaevinden firar eden 4 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı 00:28
Cezaevinden firar eden 4 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı 17.08.2024 | 14:44
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı! 01:00
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı! 17.08.2024 | 14:43
Afyon İhsaniye’de uyuşturucu operasyonu 00:37
Afyon İhsaniye'de uyuşturucu operasyonu 17.08.2024 | 14:42
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 00:54
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 17.08.2024 | 14:17
Bolu’daki orman yangını helikopter kamerası ile görüntülendi 00:27
Bolu'daki orman yangını helikopter kamerası ile görüntülendi 17.08.2024 | 14:21
Bolu’da yanan alanlar helikopter kamerası ile görüntülendi | Video 00:27
Bolu'da yanan alanlar helikopter kamerası ile görüntülendi | Video 17.08.2024 | 14:17
Afyonkarahisar’da biçerdöverli düğün konvoyunu görenler şaşkına döndü | Video 01:35
Afyonkarahisar’da biçerdöverli düğün konvoyunu görenler şaşkına döndü | Video 17.08.2024 | 13:07
Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı’na zirve yaptı 02:31
Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı'na zirve yaptı 17.08.2024 | 13:39
Hakkari’de çamaşır makinasında yıkanan yılan kamerada! 00:59
Hakkari'de çamaşır makinasında yıkanan yılan kamerada! 17.08.2024 | 13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz 01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz 17.08.2024 | 13:17
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video 02:20
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video 17.08.2024 | 12:42
Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video 02:20
Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video 17.08.2024 | 12:29
Giresun’da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı | Video 04:09
Giresun'da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı | Video 17.08.2024 | 12:28
Esenyurt’ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:44
Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 17.08.2024 | 10:52
Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu 03:36
Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu 17.08.2024 | 11:31
Bursa’da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 01:10
Bursa'da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 17.08.2024 | 11:31
Antalya’da alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları kamerada 00:37
Antalya'da alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları kamerada 17.08.2024 | 11:31
Hatay’da yürekleri ağza getiren 5 katlı binanın yıkım anı kamerada! 03:49
Hatay'da yürekleri ağza getiren 5 katlı binanın yıkım anı kamerada! 17.08.2024 | 09:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA