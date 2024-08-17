Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:04 Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. U. Y. idaresindeki 07 BGM 251 plakalı otomobil İlyas K'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle İlyas K'nın kullandığı otomobil, orta refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti ve burada da, 1'i motosiklet 5 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan Mükafat K. (59), Mustafa E. (40), İclal E. (17), İkbal E. (17), Bahar İ. (39) ve İlyas K. (42) yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Çift taraflı trafiğin aksamasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.