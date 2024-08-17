Antalya'da 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı | Video
Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çift taraflı trafiğin aksamasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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