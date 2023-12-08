Video Yaşam Antalya'da 9 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi mahalleliyi sokağa döktü | Video
Antalya'da 9 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi mahalleliyi sokağa döktü | Video

Antalya'da 9 yaşındaki kızın kaybolduğu haberi mahalleliyi sokağa döktü | Video

08.12.2023 | 12:37

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı, polise ve mahalleliyi alarma geçirdi. Yağmura aldırış etmeksizin sokağa dökülen mahalleli, küçük kızı başta okulu olmak üzere mahalledeki evlerin bahçelerine ve parklara bakmalarına rağmen bulamadı. Kayıp kız çocuğu yaklaşık 2 saat sonra alışveriş merkezinde bir kafede bulundu.

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Manavgat ilçesinde 9 yaşındaki E.Y. isimli Atatürk İlkokulu 3, sınıf öğrencisi kız çocuğunun Bahçelievler Mahallesi 5017 sokakta saat 19.30 sıralarında babasıyla birlikte okuldan evlerine dönerken Bahçelievler muhtarlığı önünden kaybolduğu haberi mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden oldu.

MAHALLELİ YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDEN DİDİK DİDİK ARADI
Aralıklarla yağan yağmura aldırış etmeden sokağa çıkan mahalle sakinleri, kız çocuğunun kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak, okul bahçesi, parklar, evlerin bahçeleri ve sokak aralarına dağılarak küçük kızı aradılar.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Mahalleli ile birlikte kızını arayan annenin zaman zaman üzüntüden olduğu yere yığılıp kaldığı gözlenirken, sevindirici haber yaklaşık 2 saat sonra telefonla geldi. Arama yapan bir kadına gelen telefon mahalle sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı. Küçük kızın kaybolduğu yere 2 kilometre mesafede D-400 Karayolu üzerindeki alışveriş merkezinde bulunan kafede tek başına oturduğu haberi üzerine mahalle sakinleri, polis ve küçük kızın babası kafeye giderek küçük kızı aldı. Küçük kız ve babası kayıp başvurusunun yapıldığı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubede yapılan işlemlerin ardından evlerine döndüler.

Küçük kızın okulda bir eşyasını unuttuğu, korktuğu ve eşyasını almaya gittiğinde okul kapalı olduğu için okula giremeyince AVM ye gittiğini söylediği öğrenildi.

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