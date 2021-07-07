Antalya'da aç kalan domuzlar yiyecek bulmak için turizm merkezine indi | Video
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Antalya’nın Kaş İlçesi’nde gece saatlerinde şehir merkezine inen domuz sürüsü, yiyecek ararken görüntülendi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, yaz aylarında ormanlık ve dağlık bölgelerde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için merkeze indi. Yavruları ile cadde ve sokaklarda gezen domuzlar, yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.