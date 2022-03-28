Antalya'da acı olay: Arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşünce hayatını kaybetti! | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu şahıs, yine Afganistan uyruklu başka bir çalışanın kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, orman kesim sahasında birlikte çalıştıkları bildirilen Halid Rahmani ve Iraz Mehmet isimli Afganistan uyruklu işçilerden, Halid Rahmani'nin ağaç motoruyla kestiği ağaç Iraz Mehmet isimli şahsın üzerine düştü. Iraz Mehmet başına aldığı darbe sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakoluna bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Iraz Mehmet isimli şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Iraz Mehmet'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Afganistan uyruklu Halid Rahmani ve bölgede ağaç kesim işini üstlenen firma yetkilisi jandarma tarafından gözaltına alındı.