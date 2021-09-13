Antalya'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu | Video

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Antalya’da bir gencin molozluk ve ağaçlık alan içinde cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yeşil Dere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozluk alanlarla çevrili ağaçlık alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedinin sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.