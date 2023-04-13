Video Yaşam Antalya’da akıl almaz olay... 2 arkadaş elektrik direğinin akımına kapıldı! O anlar kamerada | Video
Antalya’da akıl almaz olay... 2 arkadaş elektrik direğinin akımına kapıldı! O anlar kamerada | Video

Antalya’da akıl almaz olay... 2 arkadaş elektrik direğinin akımına kapıldı! O anlar kamerada | Video

13.04.2023 | 13:58

Antalya’da elektrik teline konan kuşları uzaklaştırmak için sopayla kovalamaya çalışan 2 arkadaş akıma kapılarak ağır yaralandı. Ağır yaralanan 2 arkadaşın yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde geçen pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak için uzun bir sopayla tele vuran bir kişi ve yine aynı sopaya temas eden arkadaşı elektrik akımına kapıldı.

AYAKLARININ ALTINDAN KIVILCIM ÇIKTI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri iki arkadaşı hastaneye kaldırdı. Korkunç olayda ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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