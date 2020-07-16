Video Yaşam Antalya’da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu | Video

Antalya’da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu | Video

Antalya’da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu | Video
16.07.2020 | 19:20

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Antalya’da park halindeki bir otomobil alev aldı. Otomobilden arka arkaya patlama sesleri yükseldi..

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Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1110 Sokak'ta meydana geldi. Sokak başında park halindeki 42 TF 804 plakalı otomobilin bagaj bölümünden alevlerin çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Alevlerin yükseldiği otomobile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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