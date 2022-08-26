Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video

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Antalya’da motosiklet ile ilerleyen aileye hafriyat kamyonun çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın hemen ardından vatandaşlar tarafından çektiği görüntülerde yaralı babanın acı içerisinde kızına sarıldığı güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı yürekleri yaktı. Görüntülerde motosiklet ve kamyonun yan yana ilerlerken tali yola dönmek isteyen hafriyat kamyonunun o sırada motosikletli aileye çarptığı anlar kayda girdi. Kazanın hemen ardında olay yerine giden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde babanın feryadı yürekleri dağladı. Songür, eşinin başında kızına sarılarak, 'Eşim gitti. Ağabey ne olur yapmayın. Eşim gitti' demesi dikkatlerden kaçmadı. Kızına sarılıp eşinin başında feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı. Baba İsmail Songür çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Kazayı görgü şahitlerinden Mehmet Akdağ, "Keşke bu kaza olmasaydı. Sabah 10.30 sıralarında kaza oldu. Bir kamyon geçerken aynı istikamette giden motosiklet vurdu. Orta tekerlek kadının üzerinden geçti. Kadında öldü. Keşke çocuk ölmeseydi. O da öldü, çok üzgünüz" dedi.
Olayın ardından hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K. (43) gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.