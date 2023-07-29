Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 araç lastiğinde, 59 parça paket içerisine zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilo esrar çıktı, Manavgat ilçesinde ise kargoya verilen 4 araç lastiği içerisinden de yine aynı şekilde zulalanmış 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Ekipler, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde, otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 adet araç lastiğinde yapılan aramada 59 parça paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilogram Esrar maddesi ele geçirdi.
Bir diğer operasyonda ise Manavgat ilçesinde bulunan kargo işletmesinde yapılan aramada 4 adet araç lastiği içerisine ikişer paket hâlinde toplam 8 paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 4 kilogram Esrar maddesi tespit etti.
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