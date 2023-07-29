Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video 29.07.2023 | 13:20 Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 araç lastiğinde, 59 parça paket içerisine zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilo esrar çıktı, Manavgat ilçesinde ise kargoya verilen 4 araç lastiği içerisinden de yine aynı şekilde zulalanmış 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Farklı illerden temin etmiş oldukları yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi kargo ve otobüsler ile gönderdikleri ve il genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satacakları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Narkotik Madde Arama Köpeği PARS ile birlikte operasyon gerçekleştirdi.Ekipler, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde, otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 adet araç lastiğinde yapılan aramada 59 parça paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilogram Esrar maddesi ele geçirdi.Bir diğer operasyonda ise Manavgat ilçesinde bulunan kargo işletmesinde yapılan aramada 4 adet araç lastiği içerisine ikişer paket hâlinde toplam 8 paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 4 kilogram Esrar maddesi tespit etti.