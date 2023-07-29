Video Yaşam Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video
Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video

Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video

29.07.2023 | 13:20

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 araç lastiğinde, 59 parça paket içerisine zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilo esrar çıktı, Manavgat ilçesinde ise kargoya verilen 4 araç lastiği içerisinden de yine aynı şekilde zulalanmış 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Farklı illerden temin etmiş oldukları yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi kargo ve otobüsler ile gönderdikleri ve il genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satacakları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Narkotik Madde Arama Köpeği PARS ile birlikte operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde, otogar emanet bölümüne aktarılmak istenen 7 adet araç lastiğinde yapılan aramada 59 parça paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 31,5 kilogram Esrar maddesi ele geçirdi.

Bir diğer operasyonda ise Manavgat ilçesinde bulunan kargo işletmesinde yapılan aramada 4 adet araç lastiği içerisine ikişer paket hâlinde toplam 8 paket içerisinde zulalanmış şekilde daralı 4 kilogram Esrar maddesi tespit etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video 00:42
Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video 29.07.2023 | 13:20
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video 00:11
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video 29.07.2023 | 13:20
Kılık değiştirerek kuyumcu soyan kadınlar kamerada | Video 01:03
Kılık değiştirerek kuyumcu soyan kadınlar kamerada | Video 29.07.2023 | 12:20
Bakırköy’de altın ile paralarını poşete koyup dolandırıcılara elleriyle teslim etti | Video 01:31
Bakırköy'de altın ile paralarını poşete koyup dolandırıcılara elleriyle teslim etti | Video 29.07.2023 | 11:26
Şanlıurfa’da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:49
Şanlıurfa’da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 29.07.2023 | 11:26
Sultangazi’de park halindeki tıra çarpan sürücü otomobilinden fırladı | Video 03:27
Sultangazi’de park halindeki tıra çarpan sürücü otomobilinden fırladı | Video 29.07.2023 | 11:20
Şırnak’ta aşiret düğününe binlerce kişi katıldı: 40 koyun kesildi, 1 buçuk milyon para, 1 kilo altın takıldı | Video 03:35
Şırnak'ta aşiret düğününe binlerce kişi katıldı: 40 koyun kesildi, 1 buçuk milyon para, 1 kilo altın takıldı | Video 29.07.2023 | 11:08
Gümrük Muhafaza ekipleri 1 milyon 300 bin liralık kaçak makaron ele geçirdi | Video 00:19
Gümrük Muhafaza ekipleri 1 milyon 300 bin liralık kaçak makaron ele geçirdi | Video 29.07.2023 | 11:07
TEM Otoyolu’nda kaza! Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:42
TEM Otoyolu'nda kaza! Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı | Video 29.07.2023 | 11:02
Otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:33
Otomobilin çarpıp kaçtığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 29.07.2023 | 11:02
İzmir’de 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 4 tutuklu | Video 00:30
İzmir'de 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 4 tutuklu | Video 29.07.2023 | 11:02
Adana Kozan’da 5.5’lik deprem sonrası konteynerler kuruldu | Video 05:28
Adana Kozan'da 5.5'lik deprem sonrası konteynerler kuruldu | Video 29.07.2023 | 10:13
Deprem genç yıldızı da vurdu! ’Hataylı Pele’nin futbol rüyası yarım kaldı | Video 00:32
Deprem genç yıldızı da vurdu! 'Hataylı Pele'nin futbol rüyası yarım kaldı | Video 29.07.2023 | 10:19
’Pencerede uyuşturucu madde alışverişine’ polis baskını: 3 gözaltı | Video 01:24
'Pencerede uyuşturucu madde alışverişine' polis baskını: 3 gözaltı | Video 29.07.2023 | 10:13
Sarıyer’de bir gıda deposunda yangın! | Video 01:40
Sarıyer’de bir gıda deposunda yangın! | Video 29.07.2023 | 10:13
Amasya’da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi | Video 00:47
Amasya'da yakalanan DEAŞ terör örgütünün önemli ismi adliyeye sevk edildi | Video 29.07.2023 | 10:13
Mesire alanda silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:09
Mesire alanda silahlı kavga: 1 yaralı | Video 29.07.2023 | 09:18
İşhanı’nda çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı | Video 02:25
İşhanı'nda çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı | Video 29.07.2023 | 09:18
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:01
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 29.07.2023 | 09:18
Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:15
Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.07.2023 | 09:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA