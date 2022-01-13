Antalya'da avcıların karşısına çıkan ayı ile yavrusu kamerada

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir grup avcı, orman içerisinde biri yavru 2 bozayı ile karşılaştı. Ayının kendilerine bakmasının şaşkınlığını yaşayan ve seslerinden 3 kişi olduğu tahmin edilen avcılar, ayının olduğu nokta için birbirlerini uyardı.

Görüntüyü çeken avcı, gülerek, "Ne güzel ya" derken, diğeri "Maşallah maşallah canım benim ya" dedi. Ayının oldukça büyük olduğu konusunda kendi aralarında konuşan avcılar, yavru ayıyı da farketti. Yavruyu çok güzel bulan avcıların, "İlk defa. Ayı ayı diyorduk, ayağım uğurlu geldi benim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Avcılar ayı şokunu, yaban hayvanlarının ormana gitmesiyle üzerinden attı.