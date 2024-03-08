Antalya'da balıkçılar dev hortumu denizden böyle görüntüledi | Video
Antalya'nın Serik ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.
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