Antalya'da balıkçılar dev hortumu denizden böyle görüntüledi | Video

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Çıkan hortum denizdeki Balıkçılar, tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Balıkçılar, oluşabilecek bir tehlikeyle karşılaşmamak için tekneleriyle barınaklarına dönüş yaptı. Uzun süre denizde kalan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.