Antalya'da başka erkekle gördüğü karısını öldüren katil kocaya şok sözler "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey"
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Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey’ demesi üzerine katil zanlısı ise, “Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen“ dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı. Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D. tartışması sonucu jandarma karakolunda ifadesi alındığı öğrenildi. Rabia D.’nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.