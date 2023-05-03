Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadının elinde bıçakla, mahalleliyi tehdit edip, kadınlarla kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Serbest bırakılan kadın olay çıkarınca yine gözaltına alındı.
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