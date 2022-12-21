Antalya'da bir otelde 800 bin lira değerinde 2 bin 265 adet kaçak içki ele geçirildi | Video

Antalya'da jandarma tarafından bir otele yapılan baskında yılbaşında piyasaya sürüleceği düşünülen ve piyasa değeri 800 bin lira olan 2.265 adet 1 litrelik kaçak votka ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çolaklı'da bir otelin deposunda piyasa değeri 800 bin lira olan 2.265 adet 1 litrelik kaçak votka ele geçirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Çolaklı Mahallesinde faaliyet gösteren bir otelin deposunda arama yapıldı. Kaçakçılıkla Mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ve yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 2 bin 265 adet 1 litrelik kaçak içki ele geçirildi.