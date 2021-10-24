Antalya'da can pazarı: şarampole devrilen kamyonda kurtarılmayı böyle bekledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampa aşağı inerken freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyonun altında kalan 2 kişi yaralandı. Yaşanan can pazarında kamyonun altında sıkışan 1 kişi uzun süre kurtarılmayı beklerken, vinç ve iş makinesi yardımıyla kamyonun kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza Yeniköy mahallesinde dün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre çöplük istikametinden Yeniköy istikametine seyir halindeki Onur Yasavur'un kullandığı kamyonun Yeniköy Mahallesi Mezarlık mevkiinde rampa aşağı inerken frenin boşalarak yolun sol tarafındaki şarampole devrildi.Tepe üstü dikilen ve kasası ağaçta asılı kalan kamyondan fırlayan sürücü Onur Yasavur kazanın meydana geldiği yerde ağaç kesimi yapan işçiler ve devriye görevindeki jandarma ekibinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonda yolcu olarak bulunan ve kamyonun altında sıkışan Emre Taş uzun süre kurtarılmayı bekledi.Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi araçta sıkışan Emra Taş'ın bulunduğu yeri genişletip serum takmak suretiyle acı çekmesini önlemeye çalışırken, ağaçta asılı durumdaki kasanın tehlikeli olması sebebiyle Manavgat'tan gelecek vinç beklendi.Vinç ve iş makinesinin gelmesinin ardından kamyonun kasası vince bağlanarak düşmesi önlenirken, kepçe yardımıyla aracın önü kaldırıldı ve Emre Taş sıkıştığı yerden çıkarıldı.112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Emre Taş ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Diğer taraftan, kazanın meydana geldiği yerde ağaç kesen işçilerin olması, jandarmanın da devriye görevini ifa etmesi kazanın erken fark edilmesine ve erken müdahalenin yapılmasına neden oldu.