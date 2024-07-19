Video Yaşam Antalya’da ‘change’ araç operasyonu | Video
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu | Video

Antalya’da ‘change’ araç operasyonu | Video

19.07.2024 | 14:23

Antalya’da ‘change’ araçların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 11 adet araca el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince change araçların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antalya'da change yöntemiyle, araç iskeleti ile motor üzerine şasi ekleyerek piyasaya süren ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 11 adet araca el konuldu.

Yapılan kriminal incelemesinde araçların "Change Yöntemiyle" değiştirildiği tespit edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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