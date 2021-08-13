Antalya’da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu | Video

Antalya’da 6 yaşındaki çocuğu ile parka gelen 55 yaşındaki kadın, iddiaya göre sahipli olan 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran kadının, burnunun uç kısmı koparken, alnında ve saç derisinde yumuşak doku kaybı meydana geldi. Eşini olay yerinde kanlar içerisinde gören Erdal Karakuloğlu, “Dehşet anlarına son anda yetiştim. Evde uzanıyordum. Eşimin bağırtısını duydum. ‘Erdal, Erdal’ diye bağırdı. Anında aşağı indim. Baktım her yanı kan revan içerisinde. Burnu parçalanmış, sallanıyordu” dedi.