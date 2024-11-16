Video Yaşam Antalya'da dehşet: Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tabancayla intihar etti
Antalya'da dehşet: Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tabancayla intihar etti

Antalya'da dehşet: Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tabancayla intihar etti

16.11.2024 | 11:39

Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ulumaskan'ı (52) av tüfeği ile öldüren Mehmet Ulumaskan (56) tabanca ile intihar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ulumaskan, eşi Hülya Ulumaskan ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti. Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı. Sesleri duyan komşular ve Ulumaskan'ın çocukları, olay yerine geldi. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da kurtarılamadı. Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenazeler, çocukları ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da dehşet: Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tabancayla intihar etti 00:39
Antalya'da dehşet: Eşini av tüfeğiyle öldürüp, tabancayla intihar etti 16.11.2024 | 11:39
Gönen-Bandırma yolunda trafik kazası: Kamyon devrildi 00:09
Gönen-Bandırma yolunda trafik kazası: Kamyon devrildi 16.11.2024 | 11:26
İzmir’de oto tamir servisine motor şasesi operasyonu 01:02
İzmir'de oto tamir servisine motor şasesi operasyonu 16.11.2024 | 10:33
Bursa’da polisten 30 kilometre kaçıp kaza yapan sürücü 2.06 promil alkollü çıktı 01:16
Bursa'da polisten 30 kilometre kaçıp kaza yapan sürücü 2.06 promil alkollü çıktı 16.11.2024 | 09:37
Yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü’nde komandolarla denetim 00:26
Yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü’nde komandolarla denetim 16.11.2024 | 09:36
Diyarbakır’da yola çıkan domuza otomobil böyle çarptı 00:17
Diyarbakır’da yola çıkan domuza otomobil böyle çarptı 16.11.2024 | 08:50
Aksaray’da 18 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! 01:52
Aksaray'da 18 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! 16.11.2024 | 08:34
Bursa’da silahlı saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken başından vuruldu 01:00
Bursa'da silahlı saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken başından vuruldu 16.11.2024 | 08:27
Malatya’da bir baba bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtından vurdu 01:36
Malatya'da bir baba bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtından vurdu 16.11.2024 | 08:17
Anne babasını boşayan avukat yarışmacı geceye damga vurdu 02:08
Anne babasını boşayan avukat yarışmacı geceye damga vurdu 16.11.2024 | 03:46
Tunceli’de, gezide kaybolan 5 kız çocuğu dron ile bulundu 01:06
Tunceli’de, gezide kaybolan 5 kız çocuğu dron ile bulundu 15.11.2024 | 19:53
Bolu’da darp edildiğini iddia eden genç kız zabıtadan şikayetçi oldu 00:45
Bolu'da darp edildiğini iddia eden genç kız zabıtadan şikayetçi oldu 15.11.2024 | 17:47
Tekirdağ’da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü 01:29
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü 15.11.2024 | 17:09
İstanbul- Beyoğlu’nda ev arkadaşlarının banyo sırası kavgası cinayetle bitti 00:08
İstanbul- Beyoğlu'nda ev arkadaşlarının banyo sırası kavgası cinayetle bitti 15.11.2024 | 16:03
Zonguldak’ta ehliyet sınavında şaşkına çeviren düzenek kamerada! 00:37
Zonguldak'ta ehliyet sınavında şaşkına çeviren düzenek kamerada! 15.11.2024 | 15:57
İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: Oğlumu öldürdüler 04:52
İlaçlama kurbanı Altay Toprak bebeğe acı veda: “Oğlumu öldürdüler” 15.11.2024 | 14:40
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024, Cuma Fragmanı yayınlandı izle! 00:29
Kim Milyoner Olmak İster? 15 Kasım 2024, Cuma Fragmanı yayınlandı izle! 15.11.2024 | 14:34
Kocaeli’de 16 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı 00:06
Kocaeli'de 16 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı 15.11.2024 | 14:30
İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada 00:53
İstanbul Esenyurt’ta bir adam ile kadın kavgası kamerada 15.11.2024 | 14:22
İstanbul’da fuhuş yapılan masaj salonlarına baskın anı kamerada! 38 gözaltı, 85 kadın kurtarıldı 02:33
İstanbul'da fuhuş yapılan masaj salonlarına baskın anı kamerada! 38 gözaltı, 85 kadın kurtarıldı 15.11.2024 | 14:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA