Antalya'da dehşet! Sokak ortasında bayıltan böyle dövdüler... | Video

Antalya’da sokak ortasında bir kişiyi, 5 kişi tekme ve tokatlarla bayıltana kadar dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı mahallesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o görüntüleri çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen aamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.



O anları çeken vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar" diyerek kavgayı anlattı"