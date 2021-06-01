Video Yaşam Antalya’da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü | Video

Antalya’da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü | Video

Antalya’da dehşete düşüren kaza: 3.5 yaşındaki Hasan Emre, aracın camından fırlayıp öldü | Video
01.06.2021 | 16:23

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Akseki-Manavgat karayolunda otomobilin yağıştan kayganlaşan yolda takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında otomobilin camından fırlayan ve beton zemine düşen 3.5 yaşındaki Hasan Emre Tuncer, olay yerinde feci şekilde can verdi.

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Kaza, Konya'dan Antalya'ya seyir halinde olan Mehmet Tuncer'in hakimiyetindeki otomobilin, Akseki-Güçlüköy Mahallesi sınırlarında Manayıt mevkii girişinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeride geçen otomobil, yol kenarında bulunan beton yağmursuyu tahliye kanalına girdikten sonra takla atarak kanal içerisinde kaldı. Kaza sırasında aracın camından fırlayan ve kanalın beton zeminine düşen 3.5 yaşındaki Hasan Emre Tuncer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Tuncer'in yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan E.Ö., F.T. ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan, otomobilleriyle Seydişehir'e giderken kazaya şahit olan aile, kazanın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen hala kendilerine gelemezken, ailenin kızlarından biri gözyaşlarına hakim olamadı.

"KÜÇÜK ÇOCUK CAMDAN FIRLADI"
Kaza sırasında ailesiyle birlikte Manavgat'tan Seydişehir'e gitmekte olan Şule Nevruz, kaza yapan aracın yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak kendi şeritlerine geldiğini belirterek "Bir anda kayarak üzerimize gelmeye başladı. Bizim aracımıza çarpmaktan son anda kurtuldu. Yoldan çıkıp beton zemine çarptıktan sonra takla attı. Bu sırada küçük çocuğun camdan fırladığını gördüm. Koşup yanına gittiğimde yapacak bir şey kalmadığını gördüm. Ambulans geldi ve yaralıları götürdü" dedi.

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