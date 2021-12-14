Antalya‘da denizde çıkan hortumlar korkuttu | Video

Antalya‘da deniz üstünde meydana gelen hortumlar görenlere korku dolu anlar yaşatırken, çevredekiler korku anlarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Olay, Kemer ilçesinde saat 15.00 civarlarında deniz açıklarında meydana geldi. Deniz üstünde beliren iki hortum yaklaşık dakika boyunca sürdü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında hortumlardan biri yok olurken, diğeri de bir kaç dakika sonra kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Hortumları gören vatandaşlar ise cep telefonlarını sarıldı. Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki tatilciler ise doğa olayını 2365 metre yükseklikte izledi.