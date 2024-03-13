Antalya’da dev hortum paniğe neden oldu
Antalya’da denizde çıkan dev hortum panik dolu anlar yaşattı. Denizde etkisini sürdüren hortum karaya ulaşmadan gözlerden kaybolurken, akşam saatlerinde aniden bastıran dolu kenti beyaza bürüdü. Şaşkına dönen Antalyalılar, doluyla kartopu oynadı.
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