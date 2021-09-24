Antalya'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile caddede drift yapan sürücüye polis tarafından 6 bin 700 lira ceza yazıldı.

Dün geçe ilçenin Kökez Mahallesi Burmahanci Caddesi'nde yaptığı drift ile çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye sokan sürücü, sokak sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay anını cep telefonu ile görüntüleyen sokak sakinleri duruma tepki gösterip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. Polis, aracıyla drift atan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.