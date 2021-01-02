Video Yaşam Antalya’da 'dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattı | Video

Antalya’da 'dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattı | Video

Antalya’da 'dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattı | Video
02.01.2021 | 09:05

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Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, içerisinde eşi, bebeği ve bakıcının bulunduğu aracıyla ortalığı adeta birbirine kattı. Avukat olduğu öğrenilen ve polisi uzun süre boyunca arkasından sürükleyen sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.

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Kelepçelenen avukat, 'Polisin neden kaçtın?' sorusuna, 'Alkollüydüm, kaçtım' dedi. Sürücünün eşi de, polise uzun süre zorluk çıkardı. Sürücünün daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenilirken, sürücü ve eşine çok sayıda ihlalden cezai işlem uygulandı.


Antalya polisini alarma geçiren olay, 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 MLS 74 plakalı cipiyle avukat olduğu öğrenilen E. Y. D. (41), yanında eşi B. D., bebekleri ve bakıcıyla birlikte sokağa çıktı. Polisin Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan E. Y. D., onlarca ekibi peşine taktı. Polis ile sürücü arasında yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından, E. Y. D.'nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yakalandı. Araçtan çıkartılan E. Y. D., polis tarafından ters kelepçelendi. Polisin 'Neden kaçıyorsun' sorusuna, 'Alkol kontrolünden kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam' cevabı veren E. Y. D., ardından ekipler tarafından ekip otosuna bindirildi. Eşinin gözaltına alındığını gören B. D. ise, polisleri uzun süre uğraştırdı. B. D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını ileri sürerek, ekiplere zor anlar yaşattı.


"Hangi savcıdan arama kaydı aldın?"
Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen B. D., "Kamera kaydı yapıyorsun. Hangi savcıdan arama kaydı aldın?" dedi. Gazetecilerin basın mensubu söylemesi üzerine telefonu kulağına tutup uzaklaştı.


"Kaçıp yakalandıysan sonuçlarına katlanacaksın"
Bu sırada ekip otosunda E. Y. D. ile bir polis memuru arasında diyaloglar yaşandı. E. Y. D., özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyip, "Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?" dedi. Polis memuru ise, "Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Sen dua et arkandan delik deşik etmediler seni. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin" diye karşılık verdi.


Ehliyetine alkollü araç sürmekten 2026'ya kadar el konulmuş
Öte yandan E. Y. D.'nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen sürücü E. Y. D. ve B. D.'ye ,sokağa çıkması kısıtlaması ihlali, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanma, maske takmamak, polise mukavemette bulunmak suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.

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