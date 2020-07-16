Video Yaşam Antalya'da eşi gözaltına alınınca çılgına dönen kadın, polislere zor anlar yaşattı | Video

Antalya'da eşi gözaltına alınınca çılgına dönen kadın, polislere zor anlar yaşattı | Video

Antalya'da eşi gözaltına alınınca çılgına dönen kadın, polislere zor anlar yaşattı | Video
16.07.2020 | 17:14

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Antalya’da dünür olan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, bir kişi de polise mukavemetten gözaltına alındı. Eşinin gözaltına alınmasına tepki gösteren kadın, önüne geçtiği polis aracını engellemeye çalıştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 858 Sokak'ta meydana geldi. Dünür olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Taşlı, su bidonlu kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ilk ekiplerin müdahalesine rağmen kavga eden gruplar ayrılmayınca polis destek ekip istedi. Destek kuvvete rağmen kavgaya devam eden grubu polis güçlükle evlerine gönderdi. Kavga yeniden başlayınca polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Birbirlerine hakaret eden tarafları polis güçlükle yatıştırdı. Polise mukavemet eden Selahattin D. isimli kişi gözaltına aldı. Kavgada hafif yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polise zor anlar yaşattı
Eşinin gözaltına alınması karşısında Neşe D., "Eşim bir şey yapmadı. Eşimi alırsanız beni de alın. Eşimi öyle tutuklayamazsın. Eşimin suçu günahı yok" diye tepki gösterdi.


Polisin uyarısına rağmen bölgeden ayrılmayan Neşe D., daha sonra ekip aracının önüne gitti. Aracın çıkmasını engellemek isteyen kadını polis ekipleri kenara çekti.

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