Antalya'da evinde ölü bulunan gencin dumandan zehirlendiği ortaya çıktı | Video

Antalya'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki gencin çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2526 Sokak üzerindeki üç katlı apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Emlak işi ile uğraşan 25 yaşındaki Doğukan K.'dan iki gündür haber alamayan yakınları gencin yaşadığı eve geldi. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları Karana'nın giriş kapısı arkasında hareketsiz şekilde buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Doğukan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Doğukan K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğukan K'nın evde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Doğukan K'nın cenazei Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.(İA-HABER: İHA