Video Yaşam Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti
Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti

Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti

23.01.2024 | 20:07

Antalya'da düştüğü 30 metre yüksekliğindeki falezlerin orta bölümündeki kayalık alanda mahsur kalan şahıs kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti 05:28
Antalya'da falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti 23.01.2024 | 20:07
Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:24
Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonu: 18 gözaltı | Video 23.01.2024 | 16:12
Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi, pişmanım dedi | Video 00:21
Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi, pişmanım dedi | Video 23.01.2024 | 16:01
Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti | Video 01:25
Temizlemeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti | Video 23.01.2024 | 15:11
72 yaşındaki kadın darp edilerek öldürülmüş | Video 00:57
72 yaşındaki kadın darp edilerek öldürülmüş | Video 23.01.2024 | 14:15
Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yaka paça yakalandı: O anlar kamerada | Video 01:14
Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yaka paça yakalandı: O anlar kamerada | Video 23.01.2024 | 14:26
Fren halatı kopan motosiklet duvara böyle tosladı | Video 01:03
Fren halatı kopan motosiklet duvara böyle tosladı | Video 23.01.2024 | 14:15
Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü | Video 02:37
Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü | Video 23.01.2024 | 14:24
Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı | Video 05:46
Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı | Video 23.01.2024 | 14:11
Kadıköy’de drift atan sürücüye 21 bin 214 lira ceza | Video 00:47
Kadıköy'de drift atan sürücüye 21 bin 214 lira ceza | Video 23.01.2024 | 12:21
Eskişehir’de cinayet! Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler | Video 02:22
Eskişehir’de cinayet! Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler | Video 23.01.2024 | 12:30
Minibüs ters yönde geri geri ilerledi trafiği tehlikeye attı | Video 00:54
Minibüs ters yönde geri geri ilerledi trafiği tehlikeye attı | Video 23.01.2024 | 12:30
Sakar kapkaççı cep telefonunu çaldı, kaçmaya çalışırken düştü | Video 01:35
Sakar kapkaççı cep telefonunu çaldı, kaçmaya çalışırken düştü | Video 23.01.2024 | 12:30
Filmlere konu olacak yüzük hikayesi! Kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı | Video 04:53
Filmlere konu olacak yüzük hikayesi! Kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı | Video 23.01.2024 | 12:30
Komşusunun telefonuyla iş yerine geldi, müdahale edince bir dayak yemediği kaldı | Video 05:49
Komşusunun telefonuyla iş yerine geldi, müdahale edince bir dayak yemediği kaldı | Video 23.01.2024 | 12:30
Edremit’te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı | Video 01:41
Edremit’te asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı | Video 23.01.2024 | 12:11
Filmlere konu olacak yüzük hikayesi: Kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı | Video 04:53
Filmlere konu olacak yüzük hikayesi: Kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı | Video 23.01.2024 | 11:47
10 bin sahte içki ele geçirildi… Piyasa değeri 8 milyon lira… | Video 01:00
10 bin sahte içki ele geçirildi… Piyasa değeri 8 milyon lira… | Video 23.01.2024 | 11:48
İzmir’de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 19 gözaltı | Video 00:33
İzmir'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 19 gözaltı | Video 23.01.2024 | 11:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Ocak 2024 Salı atv izle! | Video 04:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Ocak 2024 Salı atv izle! | Video 23.01.2024 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA