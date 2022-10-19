Video Yaşam Antalya'da feci kaza! 3 yaralı | Video
Antalya'da feci kaza! 3 yaralı | Video

Antalya'da feci kaza! 3 yaralı | Video

19.10.2022 | 14:16

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Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Akseki Manavgat Karayolu Güçlüköy Mahallesi, Kale mevkiinde meydana geldi. Akseki'den, Manavgat'a doğru otomobiliyle ilerleyen Saim G, (67) karşı yönden gelmekte olan Ayhan Y., (28) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ayhan Y, yanındaki yolcu Ürem Z, ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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