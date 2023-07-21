Antalya'da feci kaza: 3 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın, kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan Sara Tuana Erdoğan, Hüseyin Yüğrük ve Fırat Altın 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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