Antalya'da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı | Video

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Antalya’nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, 62 yaşındaki dedeyle, 2 yaşındaki torunu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Feci kazada çarpışma anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Durali Erdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobildeki Erdil'in torunları Elif Yade Erdil (8), Miray Erdil (2), minibüs sürücüsü Turgut Ç ve aynı araçtaki İngiliz turistler Staurt S. (60) ile Jacoeline S. (56) yaralandı. Yaralılar Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, 2 yaşındaki Miray Erdil yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması yer aldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.