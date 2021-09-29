Video Yaşam Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video

Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video

Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video
29.09.2021 | 14:38

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşaktan dönmekte olan otomobil, çarpan kamyonun önünde metrelerce sürüklendi. Kazada otomobili sürücüsü ve oğlu ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine koşan vatandaşların aracın ön koltuğunda oturan yaralıya "Mehmet aç gözünü uyan" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet Çalışkan'ın kullandığı 27 AFP 362 plakalı otomobile, kavşaktan Örenşehir Mahallesi'ne döndüğü sırada Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Süleyman İriş'in kullandığı 42 V 1852 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun önünde sürüklenerek hurdaya dönen araçta sıkışan Abdullah Çalışkan ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu Mehmet Çalışkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba oğlun hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazanın hemen ardından yardıma koşan vatandaşlardan birinin ön koltukta ağır yaralı olan yolcuya "Mehmet aç gözünü" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer taraftan kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Manavgat istikametinden gelen otomobilin, kavşakta araçların geçişini bekledikten sonra karşıya geçmek üzere çıktığı, kamyonun otomobile çarptığı ve sürüklediği görüldü.

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