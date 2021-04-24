Video Yaşam Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı 1 ölü, 4 yaralı
24.04.2021 | 09:25

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Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada Yıldız Dinç (39) yaşamını yitirirken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Serik'e bağlı Eminceler Mahallesi Kaymakam virajı mevkiinde meydana geldi. Şahin Dinç'in kullandığı 07 AOT 061 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden yuvarlandı. Takla atarak duran otomobili görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobildeki Yıldız Dinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Şahin Dinç ile aynı araçta bulunan Caner Dinç, Kıvanç Saldak ve Aslı Saldak ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Aslı Saldak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Yıldız Dinç'in cenazesi Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan otopsinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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